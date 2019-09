Gecrashte F2-coureur Correa niet meer in kunstmatige coma

Zijn toestand wordt niet langer als kritiek omschreven, maar is nog wel ernstig. ,,Ook al is dat goed nieuws en een grote stap in de goede richting, het is nog steeds een race tegen de klok”, meldt het management van de in Ecuador geboren Amerikaan.

Correa knalde drie weken geleden op de voor hem gecrashte Antoine Hubert. De Fransman was op een muur gebotst en overleefde het ongeval niet. Correa brak beide benen, liep rugletsel op en een ernstige longaandoening. Nadat hij al in Luik was behandeld traden er complicaties op en moest Correa in een ziekenhuis in Londen aan de beademing. De artsen willen nu zo snel mogelijk zijn benen opereren om de kans op blijvende schade te verkleinen. Die operatie is pas mogelijk als Correa’s longen weer functioneren.