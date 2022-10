Gefrustreerde Charles Leclerc somt op wat beter moet bij Ferrari: ‘Communicatie, strategie, betrouwbaarheid...’

Gevraagd wat er beter moet bij Ferrari somde Leclerc in aanloop naar de Grand Prix van de Verenigde Staten een flinke lijst op. ,,De uitvoering van de zondag als geheel, het zijn heel veel dingen. Het gaat om het management van de banden, we hebben in de laatste races kunnen zien dat dat een zwak punt is. En de communicatie, de strategie en de betrouwbaarheid.”

,,Op het gebied van strategie en communicatie en dergelijke zijn er in de laatste paar races positieve signalen en dat is goed. Het bandenmanagement blijkt wat moeilijker, we moeten de oorzaken daarvan snel identificeren. Daar werken we aan en we worden er beter in. Het is een aantal keer goed gegaan, maar in Japan toen de situatie wat onvoorspelbaarder was, waren we misschien niet zo goed als Red Bull. En daar moeten we aan werken.”