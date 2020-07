Gewezen F1-coureur crasht met peperdure supercar in straten Monaco

Sutil zou de hachelijke bochten van het Prinsdom toch moeten kennen. Met de teams Spyker (2007), Force India (2008-2011 en 2013) en Sauber (2014) nam hij zeven keer deel aan de Grote Prijs van Monaco, twee keer reed de Duitser zelfs in de punten. Maar zondag liep het dus verkeerd af.



Met zijn McLaren Senna LM crashte hij tegen een muurtje en een lantaarnpaal. Er was nog minstens één andere wagen bij het ongeval betrokken. De obstakels waar hij tegen reed vermeden dat hij de diepte in stortte, Sutil kroop dan ook zonder verwondingen uit zijn wagen. De McLaren is er erger aan toe. De hele voorzijde is beschadigd, ook het raam is volledig gebarsten. Van de supercar zijn er maar twintig exemplaren gemaakt, de auto heeft een prijskaartje van ruim één miljoen euro. Gespecialiseerde autowebsites stellen echter dat de schade nog te herstellen is.