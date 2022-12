Gijs van Lennep (80) geniet met volle teugen van Max Verstappen: 'Maar ik ga niet idioot doen’

Reportage Jos Verstappen betaalt inschrijf­geld om leven te wagen op glibberige weggetjes: ‘Uiteinde­lijk draait alles om plezier’

Na jaren tijd investeren in de carrière van zoon Max Verstappen, blies pa Jos zijn eigen raceloopbaan in 2022 weer nieuw leven in met een rally avontuur. AD Sportwereld bezocht zijn seizoensafsluiter in winters Spa. ,,Uiteindelijk draait alles toch om plezier maken in het leven, met leuke mensen om je heen.”

5 december