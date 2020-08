GP van Toscane krijgt seizoensprimeur: 3000 fans op tribune

Concorde agreement Mercedes tóch wel bereid tot tekenen commerci­eel akkoord: ‘Zal nooit eenheid komen in F1'

14 augustus Mercedes zet niet langer de hakken in het zand en is toch bereid de nieuwe commerciële overeenkomst met het management van de Formule 1 te ondertekenen. Vorige week bij de races op Silverstone verkondigde teambaas Toto Wolff nog dat de Duitse renstal absoluut niet van plan was te tekenen.