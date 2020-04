Grand Prix van Frankrijk definitief van de baan

De race op het Circuit Paul Ricard in Le Castellet had op 28 juni al zonder publiek moeten plaatsvinden vanwege een verbod op grote publieksevenementen in Frankrijk tot half juli. De organisatoren besloten vandaag de race definitief te schrappen. De GP van Frankrijk is dit jaar al de tiende Grand Prix die niet doorgaat vanwege de coronacrisis.



De Formule 1 hoopt in het eerste weekend van juli te starten in Oostenrijk. Dat zou achter gesloten deuren moeten gebeuren, uiteraard als de omstandigheden het toelaten.