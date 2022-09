Grap Haas loopt uit de hand: webshop ligt plat vanwege run op T-shirts met teambaas

Kas Haverkort (18) zet achtervol­ging in op Max Verstappen: ‘Hopelijk in 2025 stoeltje in Formule 1’

Net als Max Verstappen was Kas Haverkort op jonge leeftijd succesvol bij het karten en brak hij door als coureur bij Van Amersfoort Racing uit Zeewolde. Over drie jaar hoopt het 18-jarige racetalent uit Hardenberg tegen hem te rijden in de Formule 1. Een gesprek over succes, zenuwen en Zandvoort. ,,Als je erin blijft geloven, is alles mogelijk.”

