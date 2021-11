Gridstraf incasserende Hamilton in eerste Braziliaanse training sneller dan Verstappen

Vrije training 3 Toptijden Verstappen en Hamilton afgenomen, Pérez het snelst in slottrai­ning

Max Verstappen weet dat zijn RB16B klaar is voor de kwalificatie later vanavond. De WK-leider eindigde twee tienden achter teamgenoot Sergio Pérez als derde in de slottraining, maar zag zijn snelste tijd geschrapt worden vanwege track limits. Datzelfde gold voor zijn grote rivaal Lewis Hamilton.

23 oktober