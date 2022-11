Gridstraf van vijf plekken voor Carlos Sainz na vervangen motoronderdeel

Max Verstappen ziet bewijs dat boycot heeft gewerkt: ‘Maar dialoog hoef je niet live op zender aan te gaan’

Nóg twee races voor Max Verstappen in een topseizoen dat sowieso al dik geslaagd is en misschien wel nooit meer overtroffen wordt. ,,Het schema is zo druk dat je soms niet moet vergeten om ook van het succes te genieten”, zegt hij in Brazilië.

12:45