‘Groot deel Ferrari al gevaccineerd in Bahrein’

De eerste prikken zijn al gezet bij de Scuderia, voorafgaand aan de testdagen die vrijdag beginnen in Bahrein. Dat schrijft Gazzetta dello Sport vandaag. De organisatie van de testdagen en de eerste race kwam twee weken terug met het voorstel om meteen de complete paddock te vaccineren met het Pfizer BioNTech-vaccin, in de strijd tegen corona. ‘Een unieke kans die zowel bescherming biedt aan de deelnemers van de Formule 1 als aan onze bewoners’, zo klonk het toen. De Formule 1-organisatie - gevestigd in het Verenigd Koninkrijk - bedankte beleefd voor die invitatie.

De sport voelde niet de behoefte voor te dringen, omdat er in eigen land in rap tempo een grootscheepse vaccinatie-campagne ontrold wordt. De verwachting was dat de teams, waarvan het merendeel ook in het VK gevestigd is, zich daar bij aan zouden sluiten. Maar dat is volgens de Gazzetta dus niet het geval.

Ferrari zou volgens de krant eerst de gezondheidsautoriteiten in thuisbasis Emilia Romagna hebben geraadpleegd, waarna de renstal de medewerkers zelf de keuze heeft gegeven om te laten vaccineren of niet. Zo’n 90 procent van het team ter plaatse, in totaal bestaand uit zo’n honderd man, zou de eerste prik al gehad hebben. Voor vertrek na de race in Bahrein (28 maart) volgt ook meteen de tweede prik in Bahrein.

Charles Leclerc die zelf net corona heeft gehad, zou de prik niet meteen krijgen omdat hij al immuun is, zo schrijft de krant. Carlos Sainz zou er wel voor gaan. Ook Mercedes en andere teams als Red Bull Racing lijken de keuze voor de prik niet meteen te verbieden en geven daarmee dus de vrijheid aan het eigen personeel, om zelf een keuze te maken.

Fungerend in een strenge bubbel draaide de Formule 1 vorig jaar na vertraging alsnog een volwaardig seizoen. Wel liepen meerdere coureurs ondanks alle strenge voorwaarden alsnog corona op. Zo misten Sergio Pérez en Lewis Hamilton zelfs races na besmetting met het virus.