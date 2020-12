Grosjean dacht in de vlammen aan zijn drie kinderen: ‘Wist dat ik nog niet kon sterven’

Door Arjan Schouten



Vuur. Overal om hem heen. Links, rechts, recht voor zijn neus. Geen zonlicht, geen kunstlicht, maar een zee van oranje vlammen. Romain Grosjean had het meteen door toen het plastic filtertje op het vizier van zijn helm begon te smelten. Liefst 28 seconden zat de Franse coureur van Haas gevangen in de vlammen. ,,Maar in mijn beleving duurde het wel anderhalve minuut”, zo vertelde hij vandaag in een video-conferentie met de verzamelde autosportmedia en later nog eens voor de camera’s van Sky Sports.