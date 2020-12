­Grosjean klauterde uit de hel: een gevaarlijke sport iets minder gevaarlijk ­maken, het kán

Podcast | Het engeltje op de schouder van Romain Grosjean

29 november Over de race in Bahrein zal nog lang nagepraat worden. Over het geluk dat Grosjean had om levend uit een brandende wagen te stappen. Over de halo. Over de beelden die Formule 1 bleef herhalen en die de coureurs konden zien. Terwijl ze nog geen uur later weer in de auto moesten stappen. In deze Pitstop bespreken Rik Sprekenbrink en Etienne Verhoeff de horrorcrash in Bahrein en de gevolgen.