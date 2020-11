Haas brengt positieve update over situatie van Grosjean

Podcast | 'Lewis Hamilton wereldkam­pi­oen in stijl’

15 november Lewis Hamilton werd gekroond tot wereldkampioen in Turkije. Hij won de 14de Grand Prix van dit jaar in stijl. Een race die alles in zich had. Max Verstappen werd uiteindelijk zesde en was teleurgesteld in het weekend in Istanbul. In deze Pitstop blikken Arjan Schouten en Etienne Verhoeff terug op de race in Turkije.