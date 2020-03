Hamilton: Amerika sluit grenzen, NBA ligt stil, maar F1 gaat gewoon door?

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was vandaag heel duidelijk toen hem in Australië gevraagd werd naar zijn standpunten in de hele discussie rondom de dreiging van het corona-virus. ,,Ik ben heel verbaasd dat we hier als Formule 1 gewoon zijn?‘’

Door Arjan Schouten



Dertien minuten mochten Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Nicholas Latifi een niets-aan-de-hand show afspelen met door de F1-organisatie ingestoken vragen over motoren, auto’s en het circuit. Toen had Lewis Hamilton genoeg van. Hij had maar één vraag van de media nodig over het corona-virus om de persconferentie in Melbourne volledig de andere kant op te sturen. ,,Ik vind het schokkend dat wij hier allemaal met z’n allen in dezelfde ruimte zitten. Ik ben heel verbaasd dat we hier als Formule 1 gewoon zijn’’, begon hij zijn betoog, om vervolgens buiten de microfoons om ‘Cash is King’ te mompelen.

Hamilton, nu weer in de microfoon: ,,De rest van de wereld reageert. Je ziet Donald Trump de Amerikaanse grenzen sluiten, de NBA wordt helemaal stilgelegd. En de Formule 1, die gaat maar gewoon door?‘’

Quote Ik zie iedereen maar doen alsof dit een normaal raceweek­end is

Nee, de zesvoudig wereldkampioen van Mercedes kan er met zijn verstand amper bij. ,,Ik hoop maar dat iedereen goed zijn handen blijft wassen en alle richtlijnen opvolgt. Want ik zie iedereen maar doen alsof dit een normaal raceweekend is, maar dat is het natuurlijk niet. Als ik nadenk wat wij als F1-circus allemaal mee kunnen brengen dan vind ik dat best zorgelijk.‘’

Hij voelde zich veilig in het vliegtuig op weg naar Australië, waar hij al sinds eind vorige week is. Maar de laatste dagen zag hij de hele sportwereld drastische maatregelen nemen, behalve zijn eigen sport. De race van zondag heeft nog altijd groen licht, mét publiek. De GP van Bahrein gaat een week later door zonder publiek. En twee weken daarna wordt Hamilton verwacht in Vietnam, die eerste race in het Aziatische land is ook nog altijd nog niet uitgesteld, zoals met de race in China al wel gebeurd is. Dus vond hij het de hoogste tijd voor een krachtig statement.

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AFP

Vettel

Sebastian Vettel, de andere routinier van deze generatie en vier keer wereldkampioen, wilde niet zo ver gaan als Hamilton. ,,Dit is een heel moeilijke situatie vol met vragen, maar niemand heeft antwoorden. En vooral het antwoord wat niemand kan geven is op de vraag in hoeverre je deze situatie kan controleren’‘, aldus Vettel, die nog wel kwijt wilde dat de twintig coureurs ook een stem hebben in de hele veiligheidsdiscussie die meer en meer op gang komt in de paddock, nu meerdere teamleden in quarantaine zitten, in afwachting van resultaten op corona-tests.