Hamilton de snelste bij tweede training, Max opnieuw vijfde

Verstappen was met 1.33,823 wel een volle seconde sneller dan eerder op de dag. De Nederlander gaf daarmee vier tienden toe op de tijd van Hamilton: 1.33,482. Kimi Räikkönen werd net als in de eerste training tweede achter de Brit. De Fin kwam in zijn Ferrari slechts 0,007 seconde tekort. Hamiltons ploegmaat Valtteri Bottas noteerde de derde tijd.



Zowel Verstappen als Hamilton, die gisteren in Sjanghai elkaar weer de hand schudden na wat onenigheid in Bahrein, verloren tijdens die eerste oefensessie even de controle over hun bolide. Verstappen raakte van de baan en Hamilton spinde eveneens, zonder grote gevolgen. De tweede training verliep voor beiden foutloos.



Verstappen hoopt zondag in de race op zijn eerste echt goede resultaat. Vorig jaar beëindigde de twintigjarige coureur een inhaalrace die begon vanaf de zestiende startplek op de derde plaats. Dit seizoen verliep tot dusver teleurstellend met de zesde plaats in Australië en vorige week in Bahrein een uitvalbeurt na een touché met Hamilton.



Het tijdsverschil met Hamilton van 0,341 seconde in de tweede sessie zal Verstappen redelijk tevreden stellen. De verschillen tussen de eerste vier bolides waren minimaal. De Fin Kimi Räikkönen was in zijn Ferrari slechts zeven duizendsten minder snel dan Hamilton. Valtteri Bottas was in zijn Mercedes 0,033 langzamer en Sebastian Vettel, de winnaar van de eerste twee races van dit jaar, gaf in zijn Ferrari ook maar 0,108 seconde toe.