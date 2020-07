Hamilton denkt niet aan stoppen: ‘Ik zie mezelf nog zeker drie jaar doorgaan’

Hamilton is op jacht naar het record van Michael Schumacher, de enige coureur die zeven wereldtitels wist te veroveren in de Formule 1. De Brit staat dit seizoen, dat als gevolg van de coronacrisis pas net is begonnen en minder races zal tellen dan normaal, na drie grands prix al weer aan kop van het WK-klassement. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas won de openingsrace, daarna was Hamilton twee keer de beste. Hij heeft één wereldtitel nodig om op gelijke hoogte met de Duitser te komen.



De kopman van Mercedes mengt zich al wekenlang nadrukkelijk in het racismedebat. Als enige donkere coureur in de Formule 1 laat Hamilton zijn stem nadrukkelijk horen. ,,Hoewel de coronacrisis op heel veel manieren negatief was, gaf het op een bepaalde manier ook energie. Energie om me op andere dingen te focussen. En wellicht ook wel nieuwe energie om langer door te gaan", aldus Hamilton, wiens contract bij Mercedes aan het einde van dit jaar afloopt.