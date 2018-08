Hamilton: Een van de zwaarste kwalificaties die ik ooit reed

Hij draait toch al wat jaartjes mee, heeft alles al meegemaakt in de sport, maar na de regenkwalificatie in België moest Lewis Hamilton toch toegeven dat hij het niet veel vaker zo lastig had gehad op een zaterdag. Miezer bij aanvang van Q3, toen opeens plensbuien en daarna weer een opdrogende baan. En dat alles in de allesbepalende tien minuten waar de startgrid vormgegeven wordt. ,,Ik denk dat dit een van de zwaarste sessies was die ik ooit gedaan heb in Formule 1’‘, zo bekende Hamilton, die Mercedes ondanks de gridstraf van Valtter Bottas zo toch de best mogelijke startpositie verschafte voor morgen. ,,Eerst miezer, toen harde regen en daarna droogde het weer op. Je had nergens goed een indicatie hoeveel grip je zou hebben. Eigenlijk kwam alles aan op één laatste snelle ronde. En gelukkig had ik daar wel het juiste tempo te pakken.‘ Zo verwees hij Sebastian Vettel naar P2. ,,Maar morgen zijn de Ferrari’s weer favoriet’‘, zo reageerde Hamilton. ,,Dat waren ze vandaag ook.‘’

Vettel had ook makkelijk op pole kunnen staan, maar in alle chaos kreeg hij in het slot met een bijna lege batterij te maken. Veel teams - ook Red Bull - gokten op één snelle ronde aan het begin van Q3, omdat het daarna stevig zou gaan regenen. Die regen kwam ook, maar was weer snel voorbij, waardoor toch nog onder die vroege tijden gedoken werd. Zo bleken die vroege tijden van bijvoorbeeld Kimi Räikkönen en Max Verstappen niets waard. ,,Het was chaotisch en ik geloof ook niet dat we het helemaal goed hebben gedaan op het einde, qua management’‘, bleef Vettel zelfkritisch. ,,Maar goed, je weet nooit of het nog verder opdroogt, of juist weer gaat regenen. Er kan net zo goed een rode vlag komen met die chaos.‘’



In de chaos profiteerde het geplaagde Racing Point Force India F1 optimaal, met P3 voor Esteban Ocon en P4 voor Sergio Pérez. ,,Onder dit soort condities heb je altijd meer kansen, dan schuift het veld een beetje in elkaar. Dit is natuurlijk een mooi resultaat na de lastige tijd die we achter de rug hebben’’, zo reageerde Ocon verheugd.



