Hamilton eist in extremis pole op, Verstappen start als derde

'Nog veel mogelijk'Lewis Hamilton start morgen bij de eerste grand prix op het asfalt van Autódromo Internacional do Algarve vooraan het veld. Max Verstappen leek de Mercedessen even te splitten, maar moet toch als derde vertrekken achter Hamilton en Valtteri Bottas

Onbekend, onontgonnen terrein. Het vergde wat meer aanpassingen dan normaal, om er goed uit de voeten te kunnen. Alle coureurs startten er zonder noemenswaardige ervaring op nul en het was ook nog eens zoeken naar grip op het gladde Portugese asfalt. Dus was de hoop op een verrassing alom aanwezig. Maar de uitslag van de kwalificatie bleek wederom uiterst vertrouwd.

Een half uurtje werd het kwalificeren uitgesteld in Portimão, vanwege een reparatie aan een kapot putdeksel in bocht 14. Toen het circuit onder een strakblauwe lucht vrij werd gegeven, was het al snel duidelijk wie het tempo bepaalden op de 4,6 kilometer lange ronde met veel hoogteverschil en 15 bochten. Mercedes en Red Bull Racing.

Op het gladde, nieuwe asfalt was het zoeken naar grip. Zoeken naar wat nou de beste band was. En Mercedes vond de sleutel in Q3 op de gele banden. Waar Verstappen op rood bleef, schakelden beide Mercedessen naar de iets hardere medium-compound, waarmee ze zowaar de complete eerste startrij wisten te pakken. Hamilton pakte in de tweede run van Q3 de rapste tijd, maar zag Bottas er nog overheen springen. Even dacht de Fin er al te zijn, maar Hamilton klaarde de klus alsnog met een dubbele poging. ,,Ik ging voor één keer, want dat werkte voor me in Q2, maar wat Lewis deed bleek toch de betere optie’’, gaf Bottas toe. ,,Ik had ook voor twee snelle rondes moeten gaan.”

Verstappen zat er opnieuw goed bij en strandde uiteindelijk op slechts tweeënhalve tiende van een seconde. ,,Dit hele weekend is lastig met de banden op het nieuwe circuit, maar gewoon weer P3. Niet te ver achter de Mercedessen. Dan is er nog veel mogelijk morgen”, meende de Limburger. ,,De start wordt héél belangrijk, maar dan nog missen we allemaal de informatie over hoe de banden het gaan houden. Dus laten we maar gaan zien hoe het loopt in de rest van de race.”

Hamilton had na zijn 97ste pole position mooie woorden over voor Portimão, waar hij nu de enige man is met een pole op zak. ,,Dit rondje is écht harcore", jubelde Hamilton. ,,In bepaalde delen van het circuit zie je alleen maar de hemel. En krijg de banden maar eens aan het werk hier op deze ondergrond, dat valt echt niet mee. Maar het is ons weer gelukt."

