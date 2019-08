Hamilton geniet van strijd: ‘Max reed geweldig’

Teams eens over uitbrei­ding Formule 1: van 21 naar 22 races

11:44 De teams in de Formule 1 gaan akkoord met een uitbreiding van de racekalender in 2020 naar 22 races. Dat is er één meer dan dit jaar. Rechtenhouder Liberty Media moest de teams achter zich zien te krijgen omdat eerder is vastgelegd dat 21 het maximum zou zijn. Nederland (Zandvoort) en Vietnam zijn normaal gesproken de nieuwkomers op de kalender. Alleen de Grote Prijs van Duitsland lijkt te verdwijnen.