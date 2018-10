Hamilton is véél meer dan een coureur

Door Arjan Schouten



The Daily Show. Lewis Hamilton schoof woensdag nog even aan bij een opname in New York, de avond voordat hij zijn eerste mediaverplichtingen had op het circuit van Austin. Daar zat hij te shinen op Comedy Central voor een jeugdig miljoenenpubliek tegenover komiek en presentator Trevor Noah. Niet in zo’n lullig polootje en met een petje van Mercedes op zijn hoofd. Nee, in een zwart-witte haute-couturecoltrui van Givenchy. Blinkende oorbellen, neuspiercing. Armband rechts, dik horloge links. Getrimd baardje en de haren hip gestyled.



Met een plastic Hollywood-glimlach legde hij de meer in Nascar geïnteresseerde Amerikanen nog eens uit dat Formule 1-auto’s ook écht héél snel gaan. Daar kreeg hij precies vier minuten de tijd voor, tussen twee reclameblokken door. Maar Hamilton kwam maar wat graag naar de studio, want hij kreeg ook nog een paar tellen het podium om over de door hem ontworpen mannencollectie voor Tommy Hilfiger (,,Al uitverkocht in Tokio én New York’') te praten. En toen gingen zijn ogen pas écht flonkeren.



