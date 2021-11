Hamilton komt er niet aan te pas: ‘Neemt Red Bull deze vorm mee dan hebben we een probleem’

Door Arjan Schouten



Kansloos was hij voor de zege. En de GP van Mexico had geen ronde langer moeten duren of zijn tweede plaats was ook in gevaar gekomen, vermoedde Lewis Hamilton. Zijn relaas na een middag P2 verdedigen klonk weinig hoopvol met het oog op een achtste wereldtitel. Red Bull Racing was te snel, te machtig. Max Verstappen zag hij in de eerste bocht voorbij schieten en daarna nooit meer terug. ,,Ik kon er weinig aan doen, aan dat tempo van Max”, gaf hij maar gewoon toe. ,,Vooraf dachten we nog dat Red Bull twee tienden per rondje sneller zou zijn, maar het leek meer op een halve seconde. Daar kon ik niet aan tippen.”

Wat ook niet hielp: het niet al te overtuigende optreden van polesitter en teamgenoot Valtteri Bottas. ,,Die liet de deur open voor Max en daarna raakte ik hem ook nog kwijt, wat de race een stuk lastiger maakte”, merkte Hamilton, die Bottas achteruit zag kukelen na contact met Daniel Ricciardo.

,,Met twee man kan je een beetje spelen op strategie, nu moest ik alles alleen doen tegen twee Bulls, dat was lastig. Ik ben tevreden dat ik er nog tussen ben gebleven en tenminste nog wat puntjes veilig heb weten te stellen.”

Maar het moét rap beter, beseft Hamilton, wil hij uitzicht houden op een achtste titel. ,,We hebben nog steeds vier races, maar negentien punten is wel veel”, verzuchtte hij. ,,Max wint veel dit jaar en was hier weer superieur. Als ze die vorm mee kunnen nemen naar de volgende races dan zitten we flink in de problemen.”

Te beginnen op Interlagos, in een week tijd. Moét Hamilton daar niet al winnen, om überhaupt nog een kans te maken? ,,Ik denk dat ik nu overal moet winnen, want we hebben punten nodig. Extra punten om het gat te dichten. We geven alles wat we hebben, maar genoeg is het niet.”

