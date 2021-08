Hamilton leeft mee met fans: ‘Ze zijn beroofd van een race en moeten hun geld terug krijgen’

Slecht nieuws voor duizenden tickethou­ders F1-race Zandvoort: ‘We hebben geen keuze’

18 augustus Duizenden mensen die in het bezit zijn van een entreebewijs voor de Formule 1 Grand Prix van Zandvoort hebben vandaag te horen gekregen dat hun ticket voor dit jaar is komen te vervallen. Een derde van de ongeveer 100.000 toegangskaarten die per dag (drie dagen in totaal) waren verkocht, kunnen niet worden uitgegeven.