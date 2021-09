Hamilton op tragere band beduidend sneller dan Verstappen in drukke eerste training

Toen Max Verstappen in het tweede gedeelte van de training de overstap maakte naar softs, waren de resultaten niet heel bemoedigend te noemen. Hij verbeterde zich aanzienlijk maar Lewis Hamilton ging, nota bene op minder snelle banden, beduidend harder: 1.20,926 om 1.21,378. Verstappen vertelde voorafgaand aan het raceweekend te verwachten dat Mercedes sneller zou zijn op Monza, maar een halve tel op ‘tragere’ banden was meteen fors.



Wat gaat dit vanavond (18.00 uur) brengen, als op de ‘Temple of Speed’ meteen de kwalificatie voor de sprintrace van morgen op het programma staat? In die korte race over 18 rondes worden de startplekken voor de traditionele wedstrijd op zondag dan weer verdeeld, plus er zijn al wat WK-punten te verdienen.