Hamilton over F1 in Saoedi-Arabië: ‘Wij zijn een krachtig platform om dingen te veranderen’

,,Wij zijn een krachtig platform om dingen in beweging te krijgen”, zei de zesvoudig wereldkampioen in Imola, waar de Fomule 1 dit weekeinde is neergestreken voor de Grote Prijs van Emilia-Romagna. ,,Sport heeft de kracht om de wereld ten goede te veranderen en in de toekomst moet de Formule 1 zich nog meer afvragen hoe ze kan bijdragen aan positieve veranderingen in haar gastlanden. Maar ik weet niet genoeg van de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië om een goed oordeel te vellen”, aldus de kopman van Mercedes.



Zijn teambaas Toto Wolff van Mercedes staat positief tegenover het plan. ,,We moeten ergens beginnen en doen wat we kunnen om de wereld een beetje beter te maken”, zei de Oostenrijker, die vorig jaar te gast was bij de Formule E in Riyad en toen ‘onder de indruk’ was van de veranderingen en omstandigheden in het land.