Hamilton pakt pole, Verstappen zevende in kletsnatte kwalificatie

Door Arjan Schouten



In een sport waarin alles te koop is, zorgde een gratis geschenk uit de hemel voor de meest spectaculaire kwalificatie van dit seizoen. Regen. Op de natte Hungaroring greep Lewis Hamilton poleposition. Red Bull Racing kwam er niet aan te pas, Max Verstappen start morgen pas als zevende aan de GP van Hongarije.



Donder. Bliksem. Regen. Lance Stroll in het gras en met zijn neus in de muur. Een pirouette van Kimi Räikkönen. Sebastian Vettel die elke vijf minuten om een nieuw weerbericht vroeg. Fernando Alonso die wanhopig door de boordradio brulde dat hij zelfs in een raketschip geen snellere tijden meer zou rijden op de natte Hungaroring. Daniel Ricciardo die in zijn 'RB14' al bijna in Q1 strandde en na Q2 definitief mocht gaan douchen als nummer 12 (!). Ja, het hemelwater dat vanmiddag tussen drie en vier uur opeens met bakken uit de Hongaarse hemel kwam vallen, maakte de kwalificatie van de GP van Hongarije tot de spectaculairste van dit seizoen.



Na een uur schitterend vermaak vlakbij Boedapest bleek Lewis Hamilton de beste regenrijder van het veld. Met een ultiem rondje haalde hij pole net voor Mercedes-collega Valtteri Bottas (P2), Ferrari-Fin Kimi Räikkönen (derde) en Sebastian Vettel (vierde.)



,,Een één-tweetje. Dit hadden we echt nooit verwacht", bekende Lewis Hamilton. ,,Heel het weekend was Ferrari sneller, maar toen ging de hemel open en kregen we een heerlijk gevecht. De omstandigheden waren zo tricky, het leek wel ballet in de bochten. Dan zat ik er weer bij, dan stond ik weer achter. Het was een emotionele achtbaan."



Verliezers van de dag? Duidelijk Red Bull Racing. Daniel Ricciardo strandde al in Q2 en rijdt morgen pas als twaalfde weg op de Hungaroring. Max Verstappen kwam wel tot de laatste kwalificatieronde, maar de Nederlander die doorgaans sterk presteert in natte omstandigheden, kwam er totaal niet aan te pas. Een zevende plaats bleek het hoogst haalbare voor Verstappen, met Renault-coureur Carlos Sainz (vijfde) en Toro Rosso-Fransman Pierre Gasly (zesde) zelfs nog voor zijn neus. Een zware teleurstelling voor de Limburger en Red Bull Racing.



Verstappen mocht na de kwalificatie ook nog even langs bij de stewards. Hij Grosjean gehinderd hebben en kan misschien nog wel een straf verwachten. De regen was vandaag dus geen voordeel voor Verstappen. ,,Maar de regen is eigenlijk het hele jaar al geen voordeel. Ik heb onvoldoende grip. Natuurlijk is dit niet wat we er van hadden verwacht'', zei de coureur bij Ziggo. De kans op een topklassering lijkt daarmee verkeken. ,,Met een goede start moet de vijfde plaats er zondag nog wel inzitten. Daar moeten we voor gaan.''