Hamilton slaat ongenadig hard terug met een van zijn beste races ooit

Bottas laat Hamilton passeren als het nodig is: ‘Altijd vervelend, maar soms noodzake­lijk’

Valtteri Bottas laat teamgenoot Lewis Hamilton passeren in de Grote Prijs van Mexico als de situatie daarom vraagt. De Finse coureur van Mercedes veroverde zaterdag in de kwalificatie poleposition op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Hij heeft zondagavond op de startopstelling zijn teamgenoot Lewis Hamilton naast zich staan, de Brit die met Max Verstappen in gevecht is om de wereldtitel.

7 november