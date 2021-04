Hamilton sluit zich aan bij social media-boycot: ‘Ik snap niet waarom de Formule 1 niet meedoet’

Alle voetbalclubs uit Engeland, maar ook de FA, Premier League en FA Women's Super League, maakten afgelopen zaterdag bekend dat zij vier dagen niet op social media actief zullen zijn. De boycot begint vandaag om 16.00 uur en loopt tot en met maandag. Met de actie wordt een statement gemaakt tegen belediging en racisme op platforms als Facebook, Instagram en Twitter. De Engelse voetbalwereld is van mening dat deze platforms veel te weinig actie ondernemen tegen de racistische/kwetsende boodschappen die veel voetballers de laatste jaren ontvangen. ,,Het is duidelijk dat racisme nog steeds een probleem is en dat sociale mediaplatforms meer moeten doen om dit te bestrijden. Er zijn algoritmen en ze kunnen dingen zien en stappen ondernemen om een ​​antiracistische samenleving te creëren, en dat is waar we naar toe moeten", zei Hamilton gisteren al in Portimão, waar dit weekend de Grand Prix van Portugal wordt gehouden. ,,Ik ben erg trots om te horen dat er zoveel organisaties meedoen. Ik weet niet waarom de Formule 1 daar geen deel van uitmaakt.”