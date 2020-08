Hamilton sprakeloos over zijn F1-records: ‘Dit overtreft mijn stoutste dromen’

Video Räikkönen neemt record meeste F1-kilometers over van Alonso

7:16 Kimi Räikkönen is de Formule 1-coureur die de meeste kilometers in de geschiedenis van de F1 heeft afgelegd. Toen de Fin over de streep kwam na de 37ste ronde van 66 ronden in de Grote Prijs van Spanje passeerde hij Fernando Alonso die het vorige record op 83.846 kilometer had gezet.