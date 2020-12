Hamilton test positief op corona en mist na 265 races op rij voor het eerst een GP

Vandoorne vervanger?Lewis Hamilton doet komend weekeinde niet mee aan de Grand Prix van Sakhir, de tweede wedstrijd op het circuit in Bahrein. De Britse wereldkampioen werd gisteren positief getest op corona. Hij vertoonde gisteren milde verkoudheidsklachten en werd later op de dag - na een verplichte test - positief bevonden.

,,Lewis is gisteren wakker geworden met lichte symptomen en hoorde tegelijkertijd dat iemand, met wie hij voordat hij vorige week naar Bahrein afreisde contact had gehad, positief was getest”, lichtte zijn renstal Mercedes toe. Hamilton, voor wie komend weekeinde daarmee een abrupt einde komt aan een recordreeks van 265 opeenvolgende F1-starts, heeft daarop ook een test ondergaan met een positief resultaat. ,,Dat is naderhand bevestigd met nog een test”, aldus Mercedes.



De Brit is in quarantaine geplaatst. Hamilton is de derde rijder in de Formule 1 die positief is getest op het coronavirus. Eerder overkwam dat de Mexicaan Sergio Pérez in augustus voor de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone en de Canadees Lance Stroll na de Grote Prijs van de Eifel in Duitsland.

Hamilton won zondag nog de Grote Prijs van Bahrein, voor Max Verstappen. De wereldtitel haalde de Brit eerder al binnen. Er volgen nog twee grands prix. Stoffel Vandoorne is vrijwel zeker de vervanger van Hamilton eind deze week in Bahrein. De 28-jarige Belg doet vandaag nog een Formule E-test in Valencia en reist dan af naar het oliestaatje, zo meldt Mercedes.

Volledig scherm Lewis Hamilton. © AFP