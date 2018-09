Hamilton: Voelt niet goed om zo te winnen

,,Het was eigenlijk best moeilijk, want Valtteri heeft het dit weekend fantastisch gedaan. Hij was een echte gentleman", vertelt Hamilton over zijn teamgenoot die ook poleposition pakte.



,,Valtteri vecht duidelijk niet voor het kampioenschap en het is een geweldig weekend voor het team geweest. We hebben een geweldige prestatie geleverd om deze voorsprong op Ferrari te hebben", zegt de Brit. ,,Maar ik kan me voorstellen hoe moeilijk het was voor Valtteri vandaag. Hij verdiende de overwinning. Maar als we naar het kampioenschap kijken, als team, dan willen we beide kampioenschappen veroveren. Vandaag was een teampresatatie."



Bottas noemde de Grand Prix 'lastig'. ,,Voor ons als team is het een goed resultaat. We hebben het maximale aantal punten gepakt, maar persoonlijk is het, zoals iedereen zegt, een lastige race."