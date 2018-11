Hamilton wil ‘op z'n minst in de buurt komen’ van records Schumacher

Het is niet het enige record waar Hamilton op gaat jagen. Met 71 overwinningen en 132 podiumplekken heeft hij de Duitser (91 overwinningen en 155 podiumplekken) in het vizier. De 33-jarige Hamilton heeft nog een contract voor twee jaar bij Mercedes en het is niet uitgesloten dat de Brit na 2020 nog door gaat in de Formule 1. Een record heeft Hamilton in ieder geval gebroken: niemand heeft zoveel polepositions als de Mercedes-coureur, 81. Schumacher heeft er 68.



,,Ik heb enorm veel geluk dat ik nu in deze positie zit. Dat beschouw ik niet als vanzelfsprekend. Of ik de kans heb om meer te winnen? Ik ga er in ieder geval alles aan doen”, vertelt Hamilton aan Motorsport. ,,De 91 overwinningen van Schumacher... Dat zijn enorm veel overwinningen. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar ik ben hier nog een paar jaar, dus ik hoop op z'n minst dat ik in de buurt kom.”