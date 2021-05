Hamilton wint bloedstollend bandengevecht van Verstappen in Barcelona

GP van SpanjeEen perfecte start leek voor Max Verstappen de voorbode op zijn tweede zege van het jaar. Maar via een uitgekiende tactiek was Lewis Hamilton hem in de Grand Prix van Spanje toch de baas. Mercedes was, zoals de Nederlander al een beetje vreesde, te snel. En zo werd het 3-1, in plaats van 2-2.

Door Rik Spekenbrink



Race nummer vier, gevecht nummer vier. Ook in Spanje draaide de show die Formule 1 heet om Max Verstappen en Lewis Hamilton. Maar waar het er in het begin van de race op leek dat het nu weer de beurt zou zijn aan de Nederlander om te winnen, was Hamilton hem uiteindelijk toch te snel en te slim af. De Brit vergrootte de marge in het wereldkampioenschap van acht naar veertien punten. Met dank aan het rekenwerk aan de pitmuur, waar Mercedes met een perfect getimede tweede pitstop het verschil maakte.

Verstappen had zijn gedroomde kickstart. Hij was op de eerste meters net wat beter weg dan Lewis Hamilton, dook kort in diens kielzog, stuurde weer naar rechts en remde hem bij de eerste bocht naar rechts uit. Hij toonde simpelweg iets meer lef na die sprint, Hamilton wist een touché net te voorkomen.

Met die ene inhaalactie, zo beloofde de voorbeschouwingen, was de helft van het werk gedaan. Op het circuit van Barcelona is ‘volgen’ lastig, in de vuile lucht van je voorganger kom je niet snel binnen schootsafstand en is inhalen dus lastig. Maar uiteraard kon Verstappen zich nog niet het kleinste missertje veroorloven in de 66 raceronden.

Het gat tussen de twee was continu rond de seconde. Precies toen het iets slonk, ging Verstappen na 24 ronden als eerste naar binnen. Met een stop van 4,2 seconde was die voor Red Bull-begrippen erg langzaam, en dat kwam omdat de monteurs nog onderweg waren met de nieuwe banden. Dus moest de Nederlander op koude mediumbanden trappen in zijn eerste rondes op koude banden. Maar al snel zat hij weer in een veilig ‘window’ ten opzichte van Hamilton. Toen die vijf ronden later dan Verstappen terug op de baan kwam na zijn stop, zat hij zelfs zes tellen achter hem. Maar op de mediumband had Mercedes duidelijk een betere snelheid. In een mum van tijd zat Hamilton weer kort op de Limburger. Verstappen moest vol aan de bak, en had dus vijf ronden oudere banden. ,,Het is krankzinnig, zij hebben zo veel meer grip”, zei Verstappen.

Volledig scherm © AFP

En nu was het Hamilton die in ronde 43 verrassend als eerste naar binnen kwam, voor de tweede bandenwissel. Een interessante tactiek, waarop Red Bull niet direct reageerde. Verstappen bleef rijden, maar gaf wel aan niet te geloven in de tactiek om de wedstrijd uit te rijden op die steeds verder slijtende mediumbanden. Toch leek het de enige optie, als hij ook een tweede stop zou maken, zou hij sowieso achter Hamilton belanden. Die was inmiddels Valtteri Bottas, die op dat moment pas één keer was gestopt, met een teamorder simpel voorbij.

Volledig scherm © AP Hamilton haalde elke ronde een grote hap uit de achterstand op Verstappen, die wist dat hij kanonnenvoer was. Aan het begin van ronde 60 ging Hamilton er probleemloos voorbij.



Voor Verstappen het moment om alsnog naar binnen te komen. Op zachte banden ging hij op jacht naar een bonuspunt voor de snelste raceronde. Die zette hij neer, waardoor hij geen zeven maar zes punten verliest ten opzichte van Hamilton. Die won de Grand van Prix van Spanje voor de vijfde keer op rij. ,,Ik moest er hard voor werken, maar we hadden een geweldige strategie”, beloonde Hamilton zijn team. Tegelijkertijd likte Verstappen de wonden. ,,Het was onmogelijk om hem achter me te houden. Het is wat het is.”

