Hamilton wint in Hongarije na tactische meesterzet Mercedes, Verstappen tweede

Door Rik Spekenbrink



Er was berusting. Max Verstappen klonk al direct na de finish genuanceerd. Hij kon niet anders dan erkennen dat Mercedes, lees Lewis Hamilton, op de Hungaroring net wat sneller en slimmer was geweest. Met plaats twee, zijn eerste podiumplek op dit circuit, kon hij al snel leven. Ook al had hij zijn eerste pole position dus niet kunnen verzilveren. Een slimme zet van Hamilton en Mercedes was hem te machtig, een paar rondes voor het eind moest hij zich gewonnen gegeven.



Daar zag het aanvankelijk niet naar uit. Bij de start kwam Verstappen deze keer wel goed van de lijn. Even leek het erop dat hij zij aan zij met de beide Mercedessen op bocht één afstevende, maar Verstappen koos meteen voor de binnenkant van de knik naar rechts en wist de rest knap voor te blijven. Achter hem had Valtteri Bottas problemen, hij blokkeerde hevig en werd ingehaald door Lewis Hamilton en even later ook de beide Ferrari’s. De Fin moest een paar rondes verder zijn afgebroken voorvleugel laten vervangen, hij bleek ook door Leclerc te zijn geraakt, en was al direct gezien wat betreft de overwinning.

Bekijk hier de start:

Voor Verstappen bleef Hamilton over als enige echte concurrent. In de eerste tien rondes van de race bleef de Brit op zo’n twee seconden achter hem plakken. De rest was al snel in geen velden of wegen meer te bekennen. Verstappen klaagde over wat verminderde grip en zag Hamilton nog ietsje dichter naderen. ,,Ik zeg het nóg een keer: ik verlies grip”, klonk het voor de derde maal over de boordradio. ,,Begrepen Max”, herhaalde zijn engineer.

De pitstops van beide coureurs zouden dus van groot belang worden, aangezien inhalen op de Hungaroring een hels karwei is. Red Bull vestigde afgelopen twee grands prix wereldrecords in de pitstraat. Zo snel ging het nu niet (2.6 seconden), bij Verstappens switch van medium naar hard, aan het einde van rondje 25. Hamilton kreeg te horen dat het ‘hammertime’ was. Maar hij kon voor zichzelf geen ‘window’ creëren waarin hij naar binnen zou kunnen komen zonder de leidende positie te verliezen. Integendeel: al snel noteerde Verstappen op zijn nieuwe banden de snelste raceronde en liep hij in op de Engelsman. Hamilton ging na 31 omlopen naar binnen, stond vier tellen stil en kwam logischerwijs achter Verstappen terug op de baan, het gat was zes seconden.

Maar de race was zeker nog niet gelopen. In een mum van tijd dichtte Hamilton het gat en meldde zich aan de staart van Verstappen. In ronde 39 probeerde Hamilton het, tot twee keer toe. Hij kwam ernaast, zelfs een metertje er voorbij, maar ging daarna ‘wijd’. Hij kwam achter Verstappen terug op de baan, maar het was duidelijk wie op dat moment de meeste snelheid had.

Bekijk hier het gevecht tussen Hamilton en Verstappen:

Het wachten leek op een nieuwe aanval, maar Hamilton en Mercedes kozen voor een verrassende tactiek. Twintig rondes voor het einde kwam hij opnieuw naar binnen, wisselde van de harde naar de medium band, in de hoop hem daarmee wel te kunnen inhalen. Dan moest Hamilton eerst het gat van 19 seconden zien te dichten. Met gemiddeld een ruime seconde per rondje ging hij dat wel redden, met nog vijf rondes te gaan meldde Hamilton zich alweer. Dit keer ging het simpel. Op snellere en veel versere banden passeerde hij Verstappen aan het einde van het rechte stuk buitenom. Gegokt en gewonnen dus door Hamilton.

De Nederlander moest vervolgens nog stoppen, zijn banden waren ‘dood’. Hij noteerde nog wel de snelste ronde, goed voor een punt. ,,Een tweede plek, en behoorlijk wat punten”, zei Verstappen over de boordradio. ,,We waren gewoon niet snel genoeg voor de winst. Maar het was een goed weekeinde.”

Het gat in het kampioenschap is nu 69 punten. Over vier weken gaat de Formule 1 verder met Verstappens ‘thuisrace’ in België.