Hamilton zegt sorry tegen Verstappen

Door Rik Spekenbrink



Niet zozeer het incident zelf, een botsing die Verstappen op een vroege uitvalbeurt kwam te staan, als wel Hamiltons reactie na afloop van de race was veelbesproken. Vlak voor de podiumceremonie zag hij de beelden van de touché terug en noemde Verstappen een ‘dickhead’, een eikel. ,,Los van wie er fout zat, vond ik als het oudere en meer ervaren coureur mijn taak om hem net even op te zoeken. Ik heb zijn hand geschud en sorry gezegd. Respect tussen de rijders is belangrijk. Ik hoop dat mijn gebaar zo ook wordt opgevat.” Hoe de reactie van Verstappen was, kon Hamilton niet precies zeggen. ,,Er was een hoop rumoer om ons heen.”

Hamilton kon er wel lachen om het feit dat hij, naar eigen zeggen voor het eerst in zijn carrière, even vergeten was dat overal in de Formule 1 camera’s staan en microfoons hangen. ,,Normaal gesproken praat ik ook liever met mijn rechtervoet, op de baan”, zei de man van Mercedes. ,,Ik was die camera even vergeten en zal in de toekomst op mijn woorden letten, ook al hebben jullie dan minder om over te schrijven.”

Quote Ik was die camera even vergeten en zal in de toekomst op mijn woorden letten Lewis Hamilton

Matpartij

Hij legde de vergelijking met een sport als ijshockey, of de autosportklasse Nascar. ,,Daar wordt bijna gejuicht om een goede matpartij. Wat zou er gebeuren als wij dat hier zouden doen? Misschien zijn het ook wel heel andere werelden, maar we worden in de Formule 1 veroordeeld op een uitspraak die je in volle adrenaline doet.”

Hamilton herhaalde veel respect te hebben voor Verstappen. ,,Dat weten jullie, ik heb al vaker mijn bewondering uitgesproken voor zijn talent. Jezus, was ik op zijn leeftijd maar zo ver geweest. Maar ook Max zit nog in een leerproces en zal goede en slechte races hebben. Net als ik, zelfs op mijn leeftijd nu.”

Quote Max zit nog in een leerproces en zal goede en slechte races hebben. Net als ik, zelfs op mijn leeftijd nu Lewis Hamilton