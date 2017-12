Hamilton zet zinnen op de vijf van Fangio

,,Ik heb er tien jaar over gedaan om tot vier kampioenschappen te komen, ik heb op dit moment niet de ambitie om er evenveel als Schumacher te winnen, maar Fangio evenaren zou ik wel heel tof vinden'', zei Hamilton in Parijs, voorafgaand aan het gala van de autosportbond FIA waar hij wordt gehuldigd als wereldkampioen van 2017.



Hamilton (32) zal in ieder geval nog enkele jaren te bewonderen zijn in de Formule 1, bevestigde hij. ,,Dat is wel de bedoeling. Hoewel ik lang niet alle zaken in deze sport waardeer, vind ik het racen nog steeds fantastisch en zeker ook de samenwerking binnen het team van Mercedes.''