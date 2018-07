Hamilton: Zonder regen geen pole voor ons

Zijn zesde poleposition op de Hungaroring kwam niet vanzelf tot stand. Lewis Hamilton had er de hulp van boven voor nodig. Toen de hemelsluizen openden, keerden de kansen. ,,In droge condities had ik nooit pole gehaald, hier’‘, bekende Lewis Hamilton meteen. ,,Ferrari was te snel voor ons. Dan hadden we hooguit de tweede startrij gehaald, met dat idee waren we de kwalificatie ook begonnen. Best wel een shock hier dat ik pole heb gehaald, want dat had ik echt totaal niet verwacht. Dus dat de hemel opende, was een groot geschenk voor ons."



Op de nauwe Hungaroring is inhalen bijzonder lastig. ,,‘Trackposition’ is de sleutel naar succes hier", wist ook Hamilton, die collega Valtteri Bottas morgen naast zich weet op de startgrid. ,,Ik dacht heel even aan pole, tot Lewis er nog onder dook. Eerst was ik een beetje teleurgesteld en nog steeds", vertelde de Fin, die ook de voordelen zag van een volledig door Mercedes ingevulde eerste startrij. ,,Positie bij de start is alles hier in Hongarije."



Red Bull Racing stelde in de hectische kwalificatie zwaar teleur, maar bij Mercedes liep alles gesmeerd ondanks de moeilijke omstandigheden. ,,Het was zo tricky. De timing en de juiste beslissingen waren cruciaal. Een minuutje te vroeg en de baan is nog te nat, een minuutje te laat en het is weer natter. Wij hebben heel goed de controle bewaard in deze omstandigheden."