Heel Silverstone gelooft erin: It’s coming home

Er schijnt hier dus een Formule 1-weekend bezig te zijn. Met auto’s, coureurs, crashende wagens, brokstukken, opstuivend stof en grind. Maar ik weet zeker dat er vele bezoekers op Silverstone zijn die er weinig of zelfs niks van mee hebben gekregen, vanmiddag. Tijdens de kwalificatie dromden duizenden petrolheads in de paddock en langs Copse, Maggots, Becketts en Chapel samen voor enorme schermen waarop geen auto’s maar voetballers te zien waren.

Zweden-Engeland, kwartfinale WK. In het land waar voetbal is geboren, leeft het vanzelfsprekend nog veel meer dan die Formule 1-race die elk jaar is en toch altijd wordt gewonnen door Lewis Hamilton. Het is van 1966 geleden dat de Engelse voetballers goud grepen op het WK, dus staan hier ook de grootste Hamilton- Williams- en McLaren-fans in hun teamshirtjes en met hun fanpetjes te staren naar het Russische gras.

De aandacht is zelfs zo groot, ook onder de media, dat de FIA-perschef een inspectie maakte langs alle journalisten in de perszaal. Wie naast zijn reguliere werk als Formule 1-watcher ook een WK-wedstrijdje aan het streamen was, kreeg het vriendelijke doch dringende verzoek om op te krassen naar het naastgelegen restaurant. Daar had men vanwege de enorme aandacht alvast maar wat schermen met voetbal neergezet. En al dat streamen ging ten koste van de wifi-kwaliteit.

Tijdens de Formule 2-race, gelijk met de tweede helft van Zweden-Engeland liepen de tribunes helemaal leeg en de grasvelden vol. Het leek wel het festival van het nabijgelegen Reading, maar dan met Dele Alli in de rol van de Arctic Monkeys en de Foo Fighters. En niet met dansende maar juichende Engelsen in de wei, na de bevrijdende 0-2.

Ook bij de teams in de paddock leeft het WK, merkt Max Verstappen. Maar in ‘zijn’ België zijn de mensen bij Red Bull toch iets minder geïnteresseerd. ,,Toen ik stond te vloeken na de 2-1 van Brazilië stond iedereen me wel even aan te kijken van ‘wat ben jij aan het doen?' Engeland leeft hier natuurlijk meer.''

Quote De winnaar van Frankrijk tegen België wordt ook wereldkam­pi­oen. Engeland? Nee, te weinig kwaliteit.

De droomfinale volgens Verstappen? ,,Nederland-België, maar daar moeten we nog even op wachten, ben ik bang. Dus hoopt hij nu op België tegen Engeland. ,,Wie wint? De winnaar van Frankrijk tegen België wordt ook wereldkampioen. Engeland? Nee, te weinig kwaliteit als je het vergelijkt met die twee teams.''

Ze zullen het niet graag horen op Silverstone, waar ook Lewis Hamilton erg met het WK bezig bleek. Eerst was er die pole position, waarmee hij hoopte zijn landgenoten ‘een zetje in de rug te geven’. Daarna leek het wel alsof hij zijn billen brandde aan zijn stoel tijdens de persconferentie. De eerste helft van Zweden-Engeland was al was begonnen. Opzouten met die vragen. Hij wilde naar een tv. En wel meteen.