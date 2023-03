Herstelde Max Verstappen laat er geen gras over groeien en slaat meteen flink gat

Vrije training 1Ondanks maagklachten eerder in de week lijkt Max Verstappen gewoon weer in bloedvorm in Djedda gearriveerd te zijn. In een eerste vrije training die normaal gesproken nog niet veelzeggend is voor de rest van het weekend, liet hij zich desondanks gelden. Bijna een halve seconde had hij op zijn eerste achtervolger, nota bene zijn teamgenoot.

Zoals wel vaker was ook de eerste vrije training in Saoedi-Arabië er niet een waar al veel conclusies aan verbonden konden worden met betrekking tot bijvoorbeeld de kwalificatie. Voor de coureurs was het in de eerste plaats zaak om weer even te wennen aan het ultrasnelle stratencircuit aan de Rode Zee, dat flink was aangepast om de vaak gevaarlijke blinde bochten weg te halen. Muren waren verplaatst, het laatste DRS-detectiepunt was naar achteren gelegd en er was ‘gespeeld’ met de kerbstones, om een paar veranderingen te noemen.

Nyck de Vries had nog nooit op het Jeddah Corniche Circuit gereden en was er dan ook als de kippen bij om de eerste vrije training aan te vangen. Op deze snellere lay-out hoopt hij het beter te doen dan in Bahrein, waar hij na een slechte kwalificatie weinig meer kon uitrichten in de race. Na één uur trainen kwam De Vries uit op P13, enkele tienden achter zijn Japanse teamgenoot.

Verstappen wachtte wat langer en schoot pas in gang nadat zijn concurrenten al wat rubber op de baan hadden gelegd. Bovenaan de tijdenlijst was het aanvankelijk stuivertje wisselen tussen Sergio Pérez en Fernando Alonso, maar dat veranderde toen de Nederlander het asfalt betrad. Meteen dook Verstappen onder de tot dan toe snelste tijd, om zich vervolgens nog een paar keer te verbeteren op hetzelfde setje van de zachtste bandensoort. Uiteindelijk ging de wereldkampioen op nieuwe banden naar 1.29,662, wat een kleine halve seconde rapper was dan Pérez (1.30,100) en Alonso daar weer twee tienden achter.

Zo lieten Red Bull en kopman Verstappen, die pas later in Saoedi-Arabië gearriveerd was vanwege buikgriep, zich dus toch meteen gelden in de straten van Djedda. De Oostenrijkse renstal tekende opnieuw voor een één-tweetje, met daarachter de Aston Martins en op meer dan een seconde de Mercedessen. Het Ferrari-duo, onder meer rijdend met nieuwe interne verbrandingsmotoren, kwam er nog helemaal niet aan te pas. Charles Leclerc weet bovendien al dat hij op zondag tien plaatsen naar achteren moet vanwege een gridstraf.

