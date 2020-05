Het duel: Senna of Hamilton? ‘Temperament is een kracht en een zwakte’

Echte sport is er niet, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. In de rubriek ‘De beste ooit’ trappen we af met de beste autocoureur aller tijden. Arjan Schouten gaat voor Ayrton Senna en neemt het op tegen Rik Spekenbrink, die Lewis Hamilton verdedigt.

Rik: ,,Tja, Senna. Bij mijn kennismaking met de Formule 1, in 1991 op Spa-Franchorchamps, schreeuwde ik naar Ayrton. Ik had nooit gedacht dit ooit te zeggen, maar Lewis Hamilton is hem inmiddels voorbij. En niet vanwege het kale feit dat hij meer heeft gewonnen, dat is oneerlijk tegenover de noodlottig overleden Senna. Hamilton is ook completer als coureur. Maakt minder fouten, is kalmer in de cockpit. Hij doet het voor plek twee als het moet. Dat brengt hem veel. Senna was daar een te groot heethoofd voor.”



Arjan. ,,Hamilton zou hier zelf om lachen, Rik, dat verzeker ik je. Hij is de eerste om toe te geven dat statistieken he-le-maal niks zeggen als het gaat om wie de grootste is. Daarom ook dat hij nooit heel uitgesproken is over het GOAT-record van zevenvoudig Michael Schumacher waar hij nu op mag jagen. Daar komt bij dat de concurrentie die Hamilton de laatste jaren heeft gehad, niet zo aan hem gewaagd was als die van Senna. Hamilton kan het zich vaak veroorloven om voor een tweede plaats te gaan. Senna niet. En tja, temperament is een kracht en een zwakte. Je moet kijken wat die instelling hem gebracht heeft. En dat is heel veel.”

Rik: ,,Senna deed het op zijn manier. Ramde Alain Prost gewoon van de baan als dat moest om de wereldtitel veilig te stellen. Moet je anno 2020 eens proberen, zo’n truc.”

Arjan: ,,Senna was ook gewoon een virtuoos op de baan. Als het aankomst op pure snelheid veruit de rapste van zijn generatie.”

Rik: ,,Hij was bloedsnel. Maar het is ook de mythe. Senna is na zijn tragische dood nog veel groter geworden. Een heilige. Het is not done om iets lelijks over de man te zeggen. Maar Eddie Irvine en Rubens Barrichello zeggen nu ronduit: Hamilton is beter. Die hebben toch best recht van spreken?”

Arjan: ,,Natuurlijk heeft de mythevorming rondom Senna bijgedragen aan zijn populariteit. Maar die verafgoding, die nu al 26 jaar duurt, heeft wel ergens een basis. Wat Senna de sport heeft gegeven is beter in beeld uit te drukken dan in cijfers. Kijk die heerlijke documentaire nog eens terug. Of de hoogtepunten op YouTube. Senna was een revolutionair met een stuur in zijn hand. Een karakter, ook naast de auto, met een sterke mening. Een coureur die - hoe tragisch ook - de sport veiliger heeft gemaakt. Een weldoener. Een denker.”

Rik: Senna’s bijdrage aan de autosport is onmiskenbaar groot. Het eerste woord dat altijd valt is charisma. Natuurlijk, hij was een karakter. Maar een deel van dat karakter was ook lelijker. Ik sprak Jean Alesi laatst. Die had in 130 races niet één keer met Senna gesproken. Het was amper goedemorgen, hij kwam alleen bij je als ‘ie wat nodig had. Hamilton is ook een eigenaardige, met zijn extravaganza. Maar ook hij denkt na over de sport en vertolkt het geluid van de coureurs. Misschien is het fake of hypocriet als hij het heeft over de aarde, het milieu en duurzaamheid. Maar hij roert zich wel. Dan blijven er maar weinig vlakken over waarop hij onderdoet voor Senna.”

Rik: Roger Federer is het grootste pleidooi tegen de Stelling van Sven. Maar ook Lewis is lang niet bij iedereen geliefd, zelfs niet in Engeland. Maar Hamilton draagt in zijn eentje wel al jaren de Formule 1. Dat kon Vettel niet. En dat kon zelfs Schumacher minder goed. Het is de enige superster van de sport.”

Arjan: ,,Als een kind zo blij was Hamilton toen hij een paar jaar terug van de familie van Senna een oude helm kreeg van zijn favoriete coureur. Zou Senna nog leven, zou zijn respect voor Hamilton minstens zo groot zijn. Juist daarom hadden we ze maar wat graag zij aan zij gezien, op de toppen van hun kunnen, in gelijkwaardige auto’s. Senna de regenmeester die inhalen simpel doet lijken, tegen de fysieke en mentale power van Hamilton. Man, wat zou dat een mooi gevecht zijn.

Rik: ,,Amen.”