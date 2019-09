Het Instagram-dieet van Lewis Hamilton

BLOGOnze verslaggevers Arjan Schouten en Rik Spekenbrink volgen het Formule 1-circuit op de voet. In blogs melden ze wat hen verbaast in de wereld van pk’s en glitter en glamour

Door Arjan Schouten



Mediadag in Singapore. Nee, het leverde niet heel veel spraakmakends op vandaag. Max Verstappen leek vooral zin te hebben om weer vol gas te geven. En die persconferentie met de vijf door de FIA gekozen coureurs, wilde helemaal niet spannend of vermakelijk worden. Het ging een beetje over de smog in Singapore, maar ook weer niet. Want de omstandigheden zouden allemaal alarmerend zijn, maar dat viel vandaag reuze mee. De zon scheen zelfs een tijdje.



Het nieuws rond Romain Grosjean (blijft langer bij Haas) en Robert Kubica (weg bij Williams) zag iedereen ook al wel aankomen. En Daniel Ricciardo en Lando Norris ginnegapten zich zoals altijd maar een beetje door het verplichte nummertje heen, zonder heel veel zinnigs te zeggen.

Volledig scherm Lando Norris en Daniel Ricciardo lachend tijdens de persconferentie. © EPA

13 miljoen

Nee, maar één antwoord bleef me na afloop bij. Dat kwam uit de mond van Lewis Hamilton en het ging over social media. Een journalist vroeg zich af waarom de wereldkampioen onlangs plotsklaps zomaar alle Instagram-accounts die hij zelf volgt vaarwel heeft gezegd. Bijna 13 miljoen mensen volgen hem via het immens populaire social media-platform, maar hij volgt zelf sinds kort niemand meer in het bijzonder.

,,Waarom ik dat niet meer doe? Nou, ik weet niet hoe jullie opstaan, maar bij mij begon elke dag hetzelfde. Ik pakte mijn telefoon en scrolde door alle Instagram-berichten heen. En daar was ik wel een beetje klaar mee. Nu begin ik de dag op een andere manier, door eerst een beetje te lezen. Een verandering in mijn leven die me heel goed bevalt.’’

Volledig scherm Het instagram-account van Lewis Hamilton © Instagram

Vakantiekiekjes

Uitgerust met een funky nieuw rastakapsel klonk Lewis Hamilton hier even niet als een vijfvoudig wereldkampioen, maar gewoon als een mens net als u en ik. Een doodnormale jongen die soms een beetje moe wordt van zijn eigen gedrag. Van een telefoonverslaving, waarbij je maar neurotisch door blijft scrollen door al die vakantiekiekjes van vrienden, bekenden en minder bekenden.



Hamilton had daar dus een beetje genoeg van en dus begint hij even helemaal opnieuw. ‘Clean’, zoals hij het zelf noemt. Een Instagram-dieet. Doet u het, dan vragen familie en vrienden zich misschien af waarom u niet meer geïnteresseerd bent in hun leven, maar meer zal u er heus niet van horen. Doet een superster als Hamilton het, dan mag hij aan de wereldpers meteen uitleggen waarom. Dus dat deed hij ook, in volle ernst.



,,Maar ik volg nog wel mensen hoor’’, zo gaf hij uiteindelijk toch toe. ,,Als ik wil weten wat iemand meemaakt of hoe het met iemand is, dan typ ik nu gewoon zijn naam in. Dan zie ik het ook.’’