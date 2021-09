Hoe de F1 smult van felle strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton

W Series Visser racet naar twaalfde plek bij Dutch GP in Zandvoort

4 september Beitske Visser is in de W Series op Zandvoort op de bescheiden twaalfde plaats geëindigd. De Friezin was ook vanaf die plek gestart in de raceklasse voor vrouwelijke autocoureurs, die het bijprogramma vulde van de Formule 1 bij de Dutch Grand Prix. De Britse Alice Powell won, het was al haar derde zege in dit seizoen.