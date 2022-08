Hoe Max Verstappen denkt vandaag naar voren te rijden? ‘We zien het wel als de lichten uit gaan’

Verstappen, Leclerc en Hamilton genieten op vakantie: 'Deze ervaring verandert mijn leven’

Het is momenteel zomerstop in de Formule 1. De eerstvolgende race is die van België op 28 augustus. De coureurs genieten dan ook van een welverdiende vakantie. Maar waar houden ze zich mee bezig tijdens? Een overzicht.

9 augustus