Hoe ziet de Formule 1-kalender er uit?

Verstappen: Tijd zal het leren of ik écht kan vechten met de top

8:54 Een heel tevreden Max Verstappen schoof na zijn derde plaats in Australië aan bij de media. Naast racewinnaar Valtteri Bottas en nummer twee Lewis Hamilton was hij vol lof over zijn Honda-motor. ,,Vergeleken met vorig jaar is dit een flinke stap voorwaarts.”