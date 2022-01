Honda-baas geeft na wereldtitel Verstappen toe: te vroeg uit Formule 1 gestapt

,,Persoonlijk vind ik dat we te vroeg zijn gestopt. Maar dit was duidelijk een bedrijfsbesluit en ik moest dat accepteren”, zegt Yamamoto op de website van Autosport. ,,Ik begrijp welke kant het bedrijf op wil, maar het is altijd nog mogelijk dat Honda op een goede dag terugkeert in de Formule 1.”



Honda was de afgelopen zeven jaar actief als motorleverancier. Eerst voor McLaren, daarna voor Toro Rosso (nu Alpha Tauri). De Japanners wisten de motor in de loop der jaren steeds verder te ontwikkelen en in 2021 zag Honda het resultaat van het stugge doorwerken. ,,De wereldtitel van Max gaf grote voldoening en ook wel opluchting. We hebben in ons laatste jaar met een andere instelling gewerkt en alles gegeven om het kampioenschap binnen te halen. Dat was tenslotte ook het doel van onze terugkeer in de Formule 1", aldus Yamamoto.