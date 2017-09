Honda blij met nieuwe partner Toro Rosso: 'Ze zijn te vergelijken met een heerlijke stoofpot'

De Honda-motor ligt volgend jaar in een Toro Rosso en volgens Masahi Yamamoto, baas van de motosportafdeling bij Honda, moet dat een stuk beter gaan. ,,Toro Rosso is een groeiend bedrijf. Het is voor ons belangrijk om goed samen te werken, op naar hetzelfde doel. Daarom kijken we uit naar de samenwerking."



Yamamoto komt vervolgens met een opzienbarende vergelijking. ,,McLaren is eigenlijk een exclusieve Franse keuken. Toro Rosso is juist meer een landelijke, huisgemaakte stoofpot waar je telkens nieuwe ingrediënten kan doen. We zijn blij dat we dat kunnen gaan doen."