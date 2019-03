Honda: Snelheid hoopgevend, maar nog steeds een gat met Ferrari en Mercedes

,,We zijn nu iets meer relaxt en het is een goede motivatie om door te gaan”, vertelt Toyoharu Tanabe, technisch directeur bij Honda, aan Motorsport.



Hoewel de eerste signalen hoopgevend zijn, waarschuwt Tanabe wel dat Honda er nog niet is. ,,We hebben de data uit de testdagen in Barcelona en de data van hier. We zien een duidelijk gat tussen de topteams. Dat we nu op het podium staan, wijzigt niets in onze doelstellingen.”