Hoogste snelheid voor Verstappen op testdag in Barcelona

Het verschil met nummer twee Carlos Sainz, die in zijn Renault de 325,3 km/u aantikte, is daarmee aanzienlijk. Pierre Gasly had de derde snelheid van de dag met 323,3 km/u in zijn Torro Rosso. De snelste ronde van de dag was echter voor Ferrari-coureur Sebastian Vettel.



Wat betreft de topsnelheid dus zeker geen klachten voor Verstappen. Waarmee het nog niet gezegd is dat de Limburger dit jaar zomaar even meestrijdt om de wereldtitel. Verstappen: ,,Het is nog steeds vrij vroeg om daar wat over te zeggen. Maar vooralsnog voelt alles goed.''



Lees hier het uitgebreide verslag van deze testdag.