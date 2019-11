‘Hopen dat Max volgend jaar dichter bij de titel komt’

Door Arjan Schouten



Nederland ziet jou geregeld zitten bij de Formule 1-uitzendingen van Ziggo. Volg je de sport daarnaast ook op de voet?

Lars Boom: ,,Ik probeer alles te kijken, ja. Als ik tijd heb. Zelfs de vrije trainingen wel, ja. Als het me boeit. Kwalificatie en wedstrijd altijd wel. Ook zet ik m’n wekker er wel eens voor. Behalve als ik zelf een koers heb, dan neem ik het op en kijk ik het later terug. Helaas ging dat van de zomer alleen even mis. Toen hadden we ’s middags zelf een koers in België en na afloop zegt een ploeggenoot tegen me: ‘leuk hè, dat Max weer gewonnen heeft’. Tja, dat was even jammer…’’



Ben jij een nieuwe fan, of volgde je Formule 1 voor de komst van Max Verstappen ook al?

,,Voor Max volgde ik het al jaren. Zeker in de tijd van Michael Schumacher keek ik altijd alles. Die tweestrijd met Mika Häkkinen was natuurlijk prachtig om te zien. Maar natuurlijk ben ik het door Max wel weer intensiever gaan volgen.’’