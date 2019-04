Horner grapt: Renault helpt ons niet of ze nou in de wagen zitten of niet

,,Dat de Renaults in rook opgingen heeft ons helaas niet geholpen om op het podium te komen”, vertelt Horner. ,,Ironisch nietwaar? Of ze nou in onze auto zitten of niet maakt niet uit!”



Verstappen was in de slotrondes van de Grand Prix Charles Leclerc aan het bijhalen, nadat de Ferrari-coureur met motorproblemen kampte. Het was een kwestie van tijd voordat de Nederlander de Monegask voorbij zou steken, maar dat was buiten de pech van de Renaults gerekend. Gelijktijdig vielen Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg stil en daardoor moest de safetycar de baan opkomen. Het was het geluk voor Leclerc en de pech voor Verstappen, al gaf de Nederlander eerlijk toe dat hij niet echt recht had gehad op een podiumplaats.