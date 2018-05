Horner waarschuwt Verstappen: stop met zulke fouten

Verstappen stuurde een bocht te scherp in en raakte de vangrails, waardoor zijn rechtervoorwiel afbrak. Hij vloog met zijn onbestuurbare Red Bull over de curbstones de vangrails in, met heel wat schade als gevolg. ,,Op dit circuit doen foutjes pijn. En Max heeft veel pijn geleden in een sessie die eigenlijk nergens om gaat, alleen om het goed afstellen van de auto'', zei Horner. ,,Hij zit in een bolide die deze Grand Prix kan winnen en daarom zal dit extra pijn doen, want zoveel kansen krijg je niet om te winnen in Monaco. Hopelijk is hij er nu van doordrongen dat hij zulke fouten niet mag maken. Ik zou niet weten wat daar anders nog voor moet gebeuren.''

De Red Bulls domineerden alle trainingen op het smalle stratencircuit. ,,We hebben een geweldige auto, Max is een fenomenaal snelle coureur en hij had vandaag voor poleposition kunnen strijden'', zei Horner. ,,Voor het team is het heel frustrerend dat we slechts met één coureur konden rijden terwijl we over zo'n snelle auto beschikken.''